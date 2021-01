Forrige lørdag skrev Adresseavisen om familien i Melhus som frykter for sin sikkerhet etter at familiefaren som drepte sin egen sønn i 2007 har sonet to tredjedeler av straffen og dermed kan bli vurdert løslatt på prøve. Gimse reagerte sterkt på familiens historie om hvordan de nå opplever å være kastet tilbake i frykten for drapsmannen.