Nå er hun foreslått til nytt styreverv i Trøndelag

Nereid er fra 1. februar leder for Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold. Før hun kom til Trondheim kommune i 2017, var hun dekan for grunnskolelærerutdanningen på den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag og den første perioden etter fusjonen med NTNU. Nereid har doktorgrad om tyrkisk identitetspolitikk.