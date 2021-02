Så på nyhetene at dame i 60-årene på Byåsen var drept: - Jeg ringte, men ingen svarte

Tirsdag fortsatte rettssaken etter at en 60 år gammel kvinne ble funnet livløs i ei trapp i en bolig på Ugla i Trondheim 9. september i fjor. Hun ble etter hvert erklært død på stedet. Hennes 34 år gamle sønn ble pågrepet og er nå tiltalt for å ha drept kvinnen. Han nekter straffskyld for drapet, men har erkjent skadeverk på boligen til moren.