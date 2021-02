Trodde kommunens melding var svindel: - Her har vi snublet

- Vi har full forståelse for at det skaper litt usikkerhet. Vi har sett at enkelte meldinger kan bli oppfattet eller fremstå som merkelige. Det er tid for mye svindel og mange får meldinger fra folk som prøver å lure dem. Det er derfor sterkt beklagelig at folk har oppfattet denne meldingen som svindel, sier IT-sjef i Trondheim kommune Bjørn Villa.