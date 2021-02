Forsvarerne vil hevde at drapstiltalte var utilregnelig

Da Ugla-drapssaken startet sa forsvarerne at utilregnelighet ikke var noe tema. Etter at en drapstiltaltes psykolog vitnet i retten endret dette seg. Forsvarerne har varslet at de vil prosedere på at han var utilregnelig da han hoppet på moren.