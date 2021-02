Utbyggerne på Overvik har de siste månedene sendt inn planer for opp mot 1500 boliger, hovedvei, et sentrumsområde og et nærmiljøanlegg. Samtidig er Overvik foreslått satt på vent av kommunedirektøren, og Aps representantskap har vedtatt at området reverseres til landbruksjord i saken om utbyggingsrekkefølge.