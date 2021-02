Politiet: - Det er heldigvis ikke hver dag at vi finner utesteder i private hjem under en pandemi

Mener at kompensasjonsordningen er for dårlig: – Vi måtte ta opp et lån på tre millioner for å overleve

I tillegg skulle egentlig beboeren ha vært i karantene. Dette ble dyrt for mannen i 20-årene, som nylig fikk tilsendt en kraftig bot fra Trøndelag politidistrikt.

Politiadvokat Trygve Angen, som har ansvaret for covid-19-saker i politidistriktet, beskriver hvordan de ble kjent med saken:

- Politiet fikk meldinger om feststøy i Trondheim sentrum i august i fjor. En patrulje rykket da ut og oppdaget at en leilighet var innredet som en bar og at det var flere personer til stede i lokalet, sier han.

Bilder Adresseavisen har fått fra stedet viser en godt utstyrt bar med både glass, drikkevarer, blandevann og is til drinker.

Var egentlig i karantene

I forbindelse med avhøret av mannen som bodde i boligen, fikk politiet også informasjon om et smittevernlovbrudd, opplyser Angen

- Samtalen med mannen avdekket at mannen nylig hadde vært i Sverige for å kjøpe drikkevarer. Han skulle derfor ha vært i innreisekarantene, sier politiadvokaten.

Men i stedet hadde han nærkontakt med flere personer i den spesielt innredede leiligheten sin, mener politiet.

Etter de gjeldende reglene i august, så skulle mannen i karantenetiden på ti dager ha oppholdt seg på et sted uten nærkontakt med andre enn de personene han bor sammen med.

Politiet mener i tillegg at mannen drev alkoholsalg til folk i leiligheten over et par dager i august - uten at han hadde bevilling til dette. Altså et brudd på alkoholloven.

På bakgrunn av disse forholdene - bruddet på alkoholloven og smittevernloven - ilegges mannen et samleforelegg på totalt 30 000 kroner, hvorav 20 000 kroner er ilagt for brudd på innreisekarantenen, opplyser Angen.

Kvinne også bøtelagt

- Hva synes politiet om denne saken?

- Det er heldigvis ikke hver dag at vi finner utesteder i private hjem under en pandemi, kommenterer Angen.

I tillegg ble også en kvinne, som var med på Sverige-turen sammen med mannen i 20-årene, også bøtelagt for å ha vært på fest få dager etter turen over grensa.

Verken kvinnen eller mannen har svart politiet på om de vil vedta foreleggene.

- Men begge erkjente straffskyld i avhør og sa de var villig til å vedta forelegg, opplyser Angen.

Adresseavisen har vært i kontakt med den bøtelagte mannen i 20-årene, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Flere fikk forelegg

De to foreleggene var to av i alt fire forelegg i koronarelaterte saker som Angen utferdiget for to uker siden.

I tillegg til disse ble ytterligere en mann er ilagt et forelegg på 20 000 kroner for brudd på innreisekarantene. Politiadvokaten opplyste at mannen skal ha vært på jobb i Trøndelag noen dager etter at han kom fra Storbritannia.

I tillegg ble firmaet Norinvest Drift AS, som Adresseavisen omtalte, ilagt et forelegg på 150 000 kroner for brudd på covid-19-forskriftene om innreisekarantene.

Onsdag denne uka besluttet Angen i tillegg å henlegge saken mot de to mutantsmittede arbeidere som hadde gått ut av huset de bodde i.

- Vi har funnet ut at de har gått ut og skiftet batteri på en bil som sto utenfor boligen. Dette gjorde de 8. januar. Omstendighetene tatt i betraktning, så mener vi at det er riktig å henlegge saken, sa Angen.

