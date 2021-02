Fire amerikanere fikk påvist koronavirus på Ørlandet

Adresseavisen har tidligere omtalt at tre av amerikanerne som ankom Ørland flystasjon 1. februar for å forberede mottagelsen av de amerikanske B1-bombeflyene, fikk påvist Covid-19 da de ble testet. Etter en ny runde med testing fikk ytterligere én amerikaner påvist smitte, opplyser sjef for 132 Luftving, Øivind Gunnerud under en pressebriefing fredag.