Mannen møtte nylig som siktet i en tilståelsessak i Sør-Trøndelag tingrett. Der erkjente han straffskyld og fortalte at han hadde lastet ned materialet over en periode på omtrent fem måneder i 2019 og 2020. Han forklarte videre at han lagret overgrepsmaterialet i en periode, før han senere slettet det.