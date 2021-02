– Håkon varslet at han ikke ønsket gjenvalg, og det er ikke veldig overraskende. Håkon har gjort en enormt god jobb for AUF i Trøndelag de siste to årene, det at han nå ønsker å gi stafettpinnen videre til noen andre kommer ikke som en overraskelse. Det er ganske vanlig for en leder å sitte i to år, sier valgkomiteens leder Gjermund Gorset før helgas årsmøte.