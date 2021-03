Politikerne i Trondheim planlegger nå for et korona-vennlig valg til høsten 2021. Her er det en plan A og en plan B, hvor A tar utgangspunkt i en «normalsituasjon», sett bort ifra én meter avstand og bruk av håndsprit. Plan B tar utgangspunkt i strengere smitterverntiltak enn det som er nå.