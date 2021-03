Frp etter veilekkasjer:

- Vårt krav blir å ferdigstille Trygve Brattelis veiplan fra 1961

Frp hilser planene om å løfte E6-prosjektene sør og nord for Steinkjer over til Nye Veier velkommen. Nå krever partiet at det samme skjer med strekningen Otta-Ulsberg.