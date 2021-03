Verdal kommune bryter forurensingsloven

Dumper masser ulovlig i fuglefjæra på Ørin

På nytt får Verdal kommune påpakning fra Statsforvalteren for ulovlig dumping i fjæra på Ørin. - Merkverdig at dette påpekes nå, ettersom vi har drevet med utfylling i området siden 2009, sier lederen for teknisk drift.