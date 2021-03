Først fikk mannen besøksforbud mot botiltaket - så ble han satt i koronaisolasjon på samme sted

I slutten av desember i fjor fikk mannen påvist korona. Da ble det bestemt at mannen skulle settes i isolasjon på Havsteinekra botiltak og treffsted for psykisk helse - et sted mannen hadde fått besøksforbud mot.