Etter at Meteorologisk institutt gikk ut med gult farevarsel for sterke vindkast fra onsdag kveld og utover natta, har det både fløyet trampoliner gjennom lufta og vært tilhengere som har veltet. Ved Vikhammer blåste en lastebil av veien, og ved Ler blåste en buss av veien og tok med seg et skilt. I Stjørdal fikk en idrettshall problemer med taket sitt.