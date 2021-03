Trondheim pauser vaksinering med AstraZeneca-vaksinen

Henger ble tatt av vinden. Hang på rekkverket nær 50 meter over fjorden

To covid-medisiner tas opp til vurdering i EU

Saken oppdateres.

Det bekrefter Helge Garåsen, prosjektleder for vaksinering i Trondheim, til Adresseavisen torsdag ettermiddag.

- Vi stopper også vaksinering med AstraZeneca inntil vi vet mer. Vi avventer til vi har mer informasjon fra Legemiddelverket og nasjonale myndigheter, sier han.

Flere norske byer og europeiske land har stoppet vaksineringen med etter at det ble meldt om mulige alvorlige bivirkninger i Danmark torsdag.

Tidligere torsdag ble det kjent at Danmark pauser vaksineringen med AstraZeneca etter at en del vaksinerte skal ha fått blodpropp. Det er også meldt om et dødsfall. Det er ikke avklart om dette har årsakssammenheng med vaksinen.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

Det er stort sett helsepersonell som hittil har fått AstraZeneca-vaksinen i Trondheim.

- Og vi hadde planlagt at noen brukere også skulle få den neste uke, nå som bruken nylig ble utvidet, sier Garåsen.

Orkland kommune har tatt samme avgjørelse.

- Vi avventer videre vaksinering med AstraZeneca inntil vi får nærmere informasjon om det er trygt å bruke, sier Orklands kommuneoverlege Jimmy Wikell til Adresseavisen. Han regner med å få høre mer når Folkehelseinstituttet har pressekonferanse torsdag.

Bergen og Stavanger tar pause

Først ut til å pause vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen i Norge var Bergen kommune.

– Meldingene fra Danmark er såpass alvorlige at Legemiddelverket og FHI har et møte allerede i formiddag. Da pauser vi vaksinasjonen for å vente på deres konklusjon, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen til Bergens Tidende.

Stavanger har valgt det samme som Bergen og Trondheim, melder NTB.

Flere andre europeiske land har også valgt å ta en pause i vaksineringen med AstraZenecas vaksine.

De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

- Grundig undersøkt

AstraZeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men opplyser at de er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper, skriver NTB.

Legemiddelgiganten understreker at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

Det europeiske legemiddeltilsyn (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn befolkningen generelt, skriver NTB.