Koronasmittet mann tok buss i Trondheim - hevdet at han ikke visste når isolasjonen gikk ut

På julaften i fjor ble en beboer på Havsteinekra botiltak og treffsted for psykisk helse testet for koronasmitte. En mann i 50-årene hadde vært på besøk hos vedkommende og tiltalte fikk beskjed fra personalet om at han måtte være i karantene. 29. desember testet mannen selv positivt for koronaviruset og fikk eksplisitt beskjed om å isolere seg i en leilighet på institusjonen.