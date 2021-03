NTNU-forskeren tror han vet grunnen til at vi endret livet da koronaen traff, men ikke fikk det til på grunn av klimakrisen

- For 13 måneder siden var det store omkostninger med å ikke være med på ting. Verden var rigget for at vi skulle fly for å være sammen med andre, sier Tomas Moe Skjølsvold. Han er professor i teknologi- og vitenskapsstudier på NTNU og nestleder for det nasjonale forskningssenteret for energi- og klimaomstilling, FME NTRANS og forsker på bærekraftig omstilling.