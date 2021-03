Nå får årets by en ny attraksjon

Gunn Tjessem (51) jobber mens hun går tur. Her er tipsene for å lykkes med gående jobbmøter

Kunstnere har fått full frihet til å løfte byggeområdet, rent estetisk, noe som vil gi nye verdier til stedet som er i endring.

– Dette vil skape et bedre rom, og gjøre området rundt byggeplassen til et mer attraktivt sted å være. Dette vil også være viktig i forhold til den økende turismen, som vi kan forvente oss i 2021 og årene frem til ferdigstilling i 2022, sier kurator Silje Hovland ved Nils Aas Kunstverksted.

4000 besøkende

Verkstedet hadde i fjor sitt beste år noensinne. Bare på sommeren var det 4000 besøkende i bygget, som er dedikert en av Norges fremste kunstnere.

I år forventes enda større trafikk.

– Sett i lys av at Straumen ble kåret til Årets by i Norge i fjor var vi nødt til å foreta oss noe, sier ordfører Ida Stuberg.

– Det er kjempemessig. I tillegg til fotokunstprosjektet, har vi ei gruppe som jobber med parkering og skilting, og ei gruppe som jobber mer med sitteplasser og møtepunkter på Straumen. Vi gjør dette for å kunne gi besøkende i sommer en best mulig opplevelse, selvsagt under forutsetning om at pandemisituasjonen gjør det mulig. Men det tror vi.

Stuberg sier det er frivilligheten og næringslivet som gjør dette mulig.

– Det at vi i tillegg har et så fantastisk sted som Nils Aas kunstverksted som kan bidra på denne måten, er ganske unikt.

Kunst på bygg-gjerdene

Første prosjekt i 2021 vil ta utgangspunkt i utstillingen med fotokunstner Erlend Mikael Sæverud. Prosjektet skal både vises i Gategalleriet og på bygg-gjerdene i Øvergata.

– Prosjektet blir i hovedsak et samarbeid mellom Sæverud, Nils Aas Kunstverksted og Sund Folkehøgskole, ved fotolærer Janne A. Svit. Alle parter har satt av to dager i forkant av utstillingen. Fotoprosjektet vil i tillegg til Gategalleriet, være en del av et større samarbeid for deler av bygg-gjerdet som settes opp i Øvergata og i Meieribakken og omegn. Nils Aas Kunstverksted er for øvrig med på flere av prosjektene, sier kurator Silje Hovland.

– Bygger for et bedre samfunn

Hans Kristian Musum i Skanska leder byggingen av nytt helsebygg på Straumen. Han tror kunstprosjektet blir veldig artig og interessant.

– Vi har en visjon i Skanska om at vi bygger for et bedre samfunn, men jeg har aldri vært med på å bruke kunstprosjekt for å forskjønne byggeplasser.

Musum tror dette blir veldig viktig for å opprettholde livet på Straumen i sommer.

– Vi kan ikke bare bryte oss frem og ta oss til rette, vi må få til dette i lag, tenker jeg. Alle byggeprosjekter påvirker naboer og omgivelser, og da må også vi ta hensyn, sier byggeleder Hans Kristian Musum, som håper på tett helsebygg før vinteren.

– Tegn på utvikling

Klokkarstu og bruktbutikken Kjerringa me' Straumen er nærmeste nabo til byggeplassen, og her jobber blant andre Anne Kjersti Bakstad. Hun er også daglig leder i samvirkeforetaket Den Gyldne Omvei.

– Vi gleder oss veldig til at helsehuset blir ferdig. Det at man kan forskjønne gjerdene med kunst nå i byggeperioden gjør at man kan leve med det på en god måte. Å se at noe er i arbeid er jo bare et tegn på utvikling, sier Anne Kjersti Bakstad.

Kunstfoto blir attraksjon

Ordfører Ida Stuberg sier det blir svært viktig at de tilreisende får en positiv opplevelse av besøket på Straumen i sommer.

– Kunstprosjektet er et av tiltakene vi har satt i gang for at det skal bli enda bedre å komme til Straumen, selv om det er byggeaktivitet her. Og det er greit å vite at det blir annerledes parkering og skilting.

Det man ser for seg foran byggeplassen, er kunstfoto på store perforerte flater, som skal tåle vær og vind.

– Det blir majestetisk, og gjør at Straumen får en ny attraksjon, sier ordfører Ida Stuberg.