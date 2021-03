Trøndersk helsepersonell sendes til Østlandet på grunn av koronakrisen

Flere sykehus på Østlandet har bedt om bistand for å kunne håndtere koronasituasjonen. Årsaken er at antallet pasienter som trenger intensiv behandling har økt kraftig, og kapasiteten ved flere sykehus er sprengt. Helseforetakene har derfor bedt om bistand fra sykehus i områder som ikke er like hardt rammet. Forespørselen om bistand kom forrige uke gjennom Helse- og omsorgsdepartementet.