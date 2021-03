- For en by og kommune som Trondheim med så lave smittetall og god disiplin skjønner jeg at dette vekker reaksjoner, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim etter pressekonferansen til regjeringa om de nye smittevernreglene. Han slår fast at det er det nasjonale skjenkeforbudet som kommer til å bli møtt med mest motstand.