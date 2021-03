Flertall for håndballhall med to baner på Nidarvoll

Det er gode nyheter for Nidelv idrettslag. Dagen før bystyremøtet sendte leder for håndballavdelingen, Yngve Sommervoll, en e-post til samtlige bystyrerepresentanter. Der argumenterer han for at kommunen må bygge en flerbrukshall med plass til to håndballflater og en utendørs sjuer-bane og ber bystyrerepresentantene om å fatte et slikt vedtak.