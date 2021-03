Foreslår sju kilometer lang gondolbane fra Trondheim S til marka

Dette er ikke noe man drikker for å glemme, men for å huske

Saken oppdateres.

Nylig fikk et forslag om å bygge gondolbane fra Ila til Våttåkammen i Trondheim trondhjemmere til å sette kaffen i vrangstrupen.

Nå kaster en gruppe masterstudenter fra NTNU seg inn i debatten med nok et gondolforslag.

Se for deg følgende:

En cirka sju kilometer lang gondolbane fra Trondheim Sentralstasjon via Skansen til Skistua eller Lavollen i Bymarka.

- Tanken er at du skal kunne gå på gondolbanen på Trondheim S. Så ser vi for oss 3-4 stopp på vei opp, slik at det også fungerer som en kollektivløsning, sier masterstudent Knut Jørgen Kirkeberg.

Studentene startet arbeidet i januar, men har allerede loddet stemningen ved en spørreundersøkelse med knapt 500 trondhjemmere – og mener svarene er overraskende positive.

- Vi har gjort undersøkelser hos folk som bor både nær marka og i sentrum, som sier at de skulle ønske at de kunne brukt marka mer, og at kollektivtilbudet til bymarka er for dårlig. En slik løsning er klimavennlig, innovativ, og vil også kunne gi positive ringvirkninger til næringslivet, sier Kirkeberg, og påpeker at Trondheim S uansett skal bygges ut kraftig i årene framover.

«Eksperter i team»

Ideen kommer som en del av NTNU-satsingen «Eksperter i team», som setter sammen grupper med masterstudenter med ulik faglig bakgrunn. Oppdraget til studentene, som skal resultere i en sluttrapport om halvannet år, er å komme opp med et innovasjonsprosjekt om byutvikling.

Deretter håper de at noen – det være seg private aktører, det offentlige, eller NTNU – er interessert i å utvikle og finansiere ideen videre.

- Vår gondolbane vil, i likhet med Våttåbanen, møte andre problemer enn byproblemet til Iq-banen i hjerteplanen til EC Dahls Eiendom og Reitan. Vi vil møte på problemet med marka, som i utgangspunktet er vernet. Det blir til slutt en politisk diskusjon. Vi ser for oss at vår bane får en 450 meter høydeprofil, og prøver å unngå å bygge over bebyggelse og utnytte allerede eksisterende infrastruktur, sier Kirkeberg.

Ideen er allerede presentert for næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trondheim kommune. Nå håper de å selge inn ideen til fylkeskommunen, Stortingets transportkomite og – etter hvert – Samferdselsdepartementet.

Kan koste en milliard

Hvor mye det koster? De anslår at prisen kan nærme seg 1 mrd kroner, basert på lignende prosjekter.

- At det vil bli dyrt, og at det vil bli veldig dyrt, er det ingen tvil om, men vi vet at det er politisk, finansielt, og teknisk mulig, sier Kirkeberg.

Han sier det er bygd lignende gondolbaner flere steder i verden, og trekker fram at den italienske byen Bolsano har en omtrent like lang bane, med lik høydeprofil.

- Gondolbaner er et konsept i vinden. Det er en transportløsning som bygger ut mer og mer, ikke bare i europa, men i resten av verden, og vi har en god bank med relevante gondolbaner som er sammenlignbare, deriblant i Bolsano i Italia.

- Hvorfor er deres prosjekt bedre enn de andre gondolbanene som er foreslått?

- Fordi vårt konsept løser et reelt problem: Vi tar mennesker fra Trondheim S og østover fra sentrum til Bymarka på en komfortabel og miljøvennlig måte; ikke til kanten av bymarka, men midt i den. Vi tilgjengeliggjør bymarka og store turområder for innbyggere og besøkende som hadde hatt vanskelig med å komme dit, sier han.

- Spennende planer

Direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim, Kristian Dahlberg Hauge (bildet), kjenner til planene, da studentene har søkt innspill fra ham i forbindelse med arbeidet.

- Jeg synes det er spennende planer studentene har gått i gang med, som går rett inn i en pågående stor debatt om gondolbane i marka. Nå er det ikke noe førende vedtak eller prossesser om dette fra før av, så sånn sett er det å betrakte som et meningsutspill, sier Dahlberg Hauge.

Han tror det kan bli flere politiske saker om gondol som kommunkasjonsmiddel framover, og ønsker debatten velkommen.

- Jeg skal være så ærlig å si at dette kanskje ikke er det mest realistiske forslaget, og det tillot jeg meg også å si til studentene, sier Dahlberg Hauge.