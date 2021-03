Slik blir alpinpåska i Trøndelag

En god plan for trafikken i Midtbyen

Saken oppdateres.

Påska i fjor ble av det svært uvanlige slaget. Den kom en måneds tid etter det første koronautbruddet i Norge, og det ble innført nasjonalt hytteforbud for å dempe smittespredningen.

Også årets påske blir spesiell. Denne gangen er det grønt lys for de fleste hyttereiser, og de største slalåmanleggene i Trøndelag åpner for fullt, men tometersregel og besøksfraråding skaper hodebry.

Adresseavisen har spurt hvordan vær, vind og koronarestriksjoner vil påvirke årets slalåmpåske.

Vassfjellet: – Kjører på rundt 60 prosent

Daglig leder i Vassfjellet vinterpark, Stian Henriksen, gleder seg til påskeinnrykket, men sier at finværet kan la vente på seg.

– I dag er det ganske trist vær. Det regner på parkeringsplassen, men i bakkene snør det. I morgen er det meldt sol og strålende vær, så da regner vi med at det kommer mye folk, sier Henriksen.

– Vi er veldig avhengige av været, og det ser ut som at vinteren kommer litt tilbake fra skjærtorsdag. Hvis det blir skikkelig vinterlige forhold, regner vi med at det blir fullt hus neste helg, legger han til.

Henriksen sier at alle løypene er åpne, men at koronarestriksjonene likevel har satt en demper på driften i årets alpinsesong.

– Vi har kjørt på rundt 60 prosent av makskapasiteten hele sesongen. På grunn av de nye restriksjonene, har vi litt mindre plass i kroa. Men vi har mange fine spiseplasser utendørs som kan brukes hvis været tillater det, sier han.

Tydal: – Har innført munnbindpåbud

Også i Tydal skisenter ser de frem til bedre vær de neste dagene.

– Vi har gode snøforhold. Nå er det ganske mildt her, men det ser ut som det blir minusgrader og fint vær over helga, sier daglig leder Martin Eriksson.

Han sier at de er forberedt på at det kommer mye folk, og at skisenteret legger stor vekt på å ta smittevernhensyn.

– Vi har innført munnbindpåbud i restauranten og i skiutleie. Vi er forberedt på storinnrykk, så det er viktig for oss at smittevernet er på plass, sier Eriksson.

– Historisk sett har får vi rundt halvparten av omsetningen vår i påska, og det blir nok ikke noe annerledes i år, sier han.

Grong: – Blir færre folk i bakken i år

Daglig leder i Grong skisenter, Jørn Opdahl, er ikke overbegeistret for snøforholdene, men håper på en bedring i nær framtid.

– Det har vært en del regn i det siste, men vi håper det blir bedre utover uka. Værmeldinga ser grei ut, og plutselig kan vi jo våkne opp til 15 cm nysnø.

Han har registrert den nasjonale anbefalingen om å ikke ha besøk av mer enn to personer. Det tror han kommer til å merkes på slalåmtrafikken.

– Vi blir selvsagt påvirket av de nye begrensningene. Mange har tradisjon for å ha besøk i påska, men det kan de jo ikke nå. Det kommer til å bli færre folk i bakken i år enn det vanligvis er, men vi håper det kommer en god del likevel. På godværsdager finnes det ikke bedre steder å være.

Oppdal: – Håper på snøbyger

– Vi har kjempefine løyper. Det er litt lite snø enkelte steder, men ellers er det strålende forhold, sier daglig leder i Oppdal skisenter, Arnulf Erdal.

Erdal sier at hele skisenteret holder åpent og at det er satt opp samkjøring mellom hovedanleggene. Han er optimistisk til værsituasjonen gjennom påskeuka.

– Det er meldt nattefrost hele uka, og sol og sky. Det kan visst komme litt snøbyger torsdag og fredag, og det hadde jo også vært flott, sier han.

Erdal tror at besøkstallene vil fortsette å være ganske høye, som de har vært gjennom sesongen.

– Vi har hadde mange gjester i vinterferien og ellers gjennom sesongen, så vi håper at det fortsetter gjennom påskeuka, sier han.

Meråker: – To meter er lengre enn folk tror

I Meråker er snøforholdene helt ok, men også der håper de på en bedring gjennom uka.

– Det er greie forhold og greit med snø. Det er meldt litt blandet nedbør de neste dagene. Forhåpentligvis blir det mer snø enn regn, sier daglig leder i Meråker alpinsenter, Aud Ravlo Sakshaug.

Hun sier at de er svært opptatt av at gjestene forholder seg til koronarestriksjonene.

– Det går først og fremst utover kafeen. Man skal holde to meters avstand, og to meter er nok lengre enn det folk tror. Men vi har god plass, så det er fint mulig å holde avstand her, sier Sakshaug.

Hun tror også at regjeringens nye anbefalinger kan få konsekvenser for besøket ved skisenteret.

– Det oppfordres jo til at man ikke har folk på besøk, så det blir spennende å se hvordan påska blir, sier hun.

