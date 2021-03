Trønder tok doping for å gjøre noe med dårlig selvbilde

Dette er ikke noe man drikker for å glemme, men for å huske

Saken oppdateres.

Siktede la alle kortene på bordet da han forklarte seg i Sør-Trøndelag tingrett nylig. Han var siktet for å ha oppbevart diverse dopingpreparat våren 2019, for å ha solgt dopingmidler for over 30 000 kroner i tidsrommet 2018-2019 og for å ha kjøpt dopingmidler for over 40 000 kroner i samme periode. Han var også siktet for å ha brukt dopingmiddel fra 2018 til våren 2020.

- Følte seg nedtrykt

Under tilståelsessaken i retten forklarte mannen at han hadde oppbevart noe i leiligheten og noe i bilen. Han var klar over at dette var dopingpreparat. Han har vært i miljø der anabole steroider var lett tilgjengelig.

- I utgangspunktet tenkte han ikke å selge selv, men det ble sånn likevel. Han hadde en tung periode, og følte seg nedtrykt, står det i en del av avgjørelsen.

De to personene som er nevnt i siktelsen, var bekjente i samme miljø som han solgte til. Han trente med disse to mennene. Han erkjente også å ha kjøpt dopingmidler fra to ulike menn for henholdsvis 22 000 og 25 000 kroner.

- Villig til å gjøre opp

Han hadde en tung periode i 2017 og bruk av dopingmidler og anabole steroider startet i dette tidsrommet. Den gang ga det selvtillit og motivasjon, refereres han på i avgjørelsen. Trønderen fortalte retten at han etter hvert måtte ta avstand og ta ansvar. Han er ikke i det samme miljøet nå. Mannen forklarte også at han var villig til å gjøre opp for seg, men var bekymret for om straffen kunne få betydning for jobben.

Retten la vekt på at innførsel og omsetning av dopingmidler skal straffes strengere enn oppbevaring.

Slapp å sone

- Det er for retten usikkert hva slags dopingmidler det er tale om og mengde som er solgt. Retten tar derfor utgangspunkt i at forholdet tilsier en ubetinget fengselsstraff av kortere varighet i om lag 30-45 dager, heter det i dommen.

Siktede er tidligere straffet for blant annet dopingovertredelser, senest i 2017 og 2018. Dette mente retten var straffskjerpende. I formildende retning ble det lagt vekt på siktedes tilståelse og at saken har hatt lang liggetid.

Etter en samlet vurdering kom retten frem til at mannen skulle dømmes til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år.

