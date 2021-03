Her stikker han av på snøskuter i fylla - med politiet i hælene

Nylig ble en trønder dømt for blant annet ulovlig skuterkjøring med promille. Saken startet om kvelden 9. januar i år da en patrulje fra Utrykningspolitiet var ute på ordinær overvåkning av veitrafikken i Melhus. Patruljen la merke til et lys fra et kjøretøy på et islagt vann.