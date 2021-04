Den historiske hendelsen på Trønderbanen skjedde klokka 05.15 tirsdag. Men det var først da tog nummer to passerte at den første reisende gikk på nordgående tog. Da satte kjemiingeniør Kristina Ryeng Simavik (26) seg på toget for å bli transportert til sin arbeidsplass ved Hylla kalkfabrikker på Røra.