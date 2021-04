Utsetter omstridt sykkefelt-utbygging

Høyre: - De lar bygging av sykkelvei overkjøre alle andre hensyn

Trondheimspolitikerne har tvilt seg fram til at de vil utsette bygging av et omstridt sykkelfelt i Fjordgata. - For svakt, sier Ingrid Skjøtskift (H).