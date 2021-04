- Nå vil ikke gruppene som benyttet seg av Vistamar lenger få noe tilbud. Vi er ført bak lyset

Tone Dorthe Sletten (H) og Morten Kokaas (Pp) mener at de rødgrønne kom med lovnad om at Nidarvoll rehabiliteringssenter skulle være en erstatning for tilbudet ved Vistamar, som de la ned i 2019. Nå føler flere seg lurt.