Dreams møter kommunen i retten etter skjenkekrangel

Det var i juni i fjor bystyret i Trondheim vedtok at strippeklubber ikke får ha skjenkebevilling. For Dreams Showbar – byens eneste strippeklubb – betød det at de mistet skjenkebevillingen fra 1. oktober. Vedtaket skjedde da bystyret behandlet fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2020–2023. Samtidig fremmet Frp, Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet krav om lovlighetskontroll av en del av vedtaket. Det fikk ikke flertall i bystyret, og heller ikke hos Statsforvalteren.