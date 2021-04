Mann i 30-årene «fløy på» sivil politimann - fryktet for sin egen sikkerhet

Lørdag kveld 23. mai i fjor fikk et ektepar i 50-årene i Trøndelag besøk av to sivile politimenn. De har to overvåkningskamera med bevegelsessensor festet til husveggen. På besøk i huset var parets sønn i 30-årene. Det hele endte med et basketak på trappa og far og sønn ble til slutt pågrepet og siktet for vold mot offentlig tjenesteperson.