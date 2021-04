Ambulansepersonellet skal ha konkludert med luftsmerter. Dagen etter døde John (37) av hjertesvikt

Midt på natta rykket ambulansen ut etter at John Christensen ba om hjelp fordi han trodde han var alvorlig syk. - Det er uforståelig for oss at han ikke ble tatt med til sykehuset, sier Ann Britt Christensen, mor til John.