Høyre, Ap og Frp sikret et knappest mulig flertall for NTNUs ønsker for utbygging i det store campusprosjektet. Sp, SV, MDG og Venstre stemte for mer forsiktige utbyggingsalternativer - både i vestskråningen av parken og i området Grensen - Høyskoleveien mellom Studentersamfundet og hovedbygningen på Gløshaugen.