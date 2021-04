Her er de ferske søkernes favorittfag

Lærer i Trondheimsskolen: Jeg er forundret over at de legger ansvar over på eleven

Saken oppdateres.

Fredag kom søkertallene for høyere utdanning etter at søknadsfristen gikk ut 15. april. En gammel kjenning i Bergen er helt på topp over de mest populære studieprogrammene i Norge. På andre plass finner vi et helt nytt studium i Stavanger.

Aldri før har så mange søkt om plass ved landets universiteter og høyskoler. I år har over 154 000 søkt om studieplass. Det er 3 304 flere enn i rekordåret 2020, en økning på 2,2 prosent, skriver regjeringa i ei pressemelding.

17 prosent, eller 25 699, av disse har NTNU som førstevalg. I Trondheim har NTNU en liten nedgang fra i fjor. Både Gjøvik og Ålesund har søkerrekorder.

Dette er studiene flest søkere har som sitt førstevalg:

Siviløkonomutdanningen, NHH, Bergen: 2 221 søkere til 500 plasser

Toll, vareførsel og grensekontroll, UIS, Stavanger: 2064 søkere til 35 plasser

Rettsvitenskap, UIB, Bergen: 1 973 søkere til 390 plasser

Rettsvitenskap (jus), høst, UiO, Oslo: 1 928 søkere til 234 plasser

Arkitekt, AHO, Oslo: 1 253 søkere til 60 plasser

Ledelse, UIT, Alta: 1 195 søkere til 800 plasser

Medisin, høst, UIO, Oslo: 1 150 søkere til 120 plasser

Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, Trondheim: 1 135 søkere til 180 plasser

Sykepleie, OSLOMET, Oslo: 1 117 søkere til 477 plasser

Psykologi, høst, UIO, Oslo: 1 102 søkere til 65 plasser

Økonomi og administrasjon, bachelor, NTNU, Trondheim: 1 099 søkere til 310 plasser

Politiutdanning, PHS, Oslo: 1 094 søkere til 120 plasser

Sykepleie, NTNU, Trondheim: 1 075 søkere til 260 plasser

Medisin, NTNU, Trondheim: 1 071 søkere til 155 plasser

Kilde: regjeringen.no

