Høyre-topp gir opp politikken inntil videre:

- Det er trist. Men kommunens etiske regler gjør det umulig

Kommunens etiske regelverk gjør at Entra-sjef Stine Hostad ikke ser noen mulighet for at hennes jobb kan kombineres med å sitte i bystyret for Høyre. Nå ber hun om fritak.