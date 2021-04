Kjørte for fort, mistet kontrollen og smalt inn i bil som kom imot

Nødetatene rykket 5. februar i fjor ut til en kollisjon mellom to personbiler på E39 ved Øysand i Melhus. En mann i 20-årene ble tiltalt for uaktsom kjøring etter hendelsen. Han sto også tiltalt for to andre lovbrudd på vegtrafikkloven. I april i 2020 ble han målt til 99 km/t i en 80-sone i Hitratunnelen på fylkesvei 714. I juni samme år ble han målt til en hastighet av 120 km/t i 80-sone på E6 ved Heimdal i Trondheim.