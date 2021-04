Det tenåringene sa om volden, kom som en overraskelse

I fjor ble 112 ungdommer under 18 år anmeldt for 226 volds- eller trussellovbrudd i Trondheim. Dette er det høyeste tallet på ti år. Og volden blir grovere. For å få innsikt i årsakene til voldsøkningen blant ungdom i Trondheim, samt finne tiltak som kan motvirke den negative utviklingen, er det utarbeidet en rapport som onsdag ble presentert for pressen.