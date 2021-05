Ariel (19) fra Trondheim i limbo på karantenehotell: - Helt crazy

Søndag innførte regjeringen endringer i reglene for karantenehotell for reisende til Norge fra land utenfor EU og EØS. I dag lagde de et unntak for reisende fra Storbritannia. Norske studenter som kom til Norge i mellomtida fortviler.