Klinikktillitsvalgt Berit Grandaunet for Overlegeforeningen ved klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, forteller til Adresseavisen at kun halvparten av de ansatte ved Helse Midt-Norge har fått første dose av koronavaksinen. De ansatte vet heller ingenting om når de eventuelt vil få første dose.