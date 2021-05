Stenger utestedet: – Vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme

«Nå er tiden inne for at vi tar vårt ansvar for å stoppe smitteutbruddet i Trondheim. Vi på Ni Muser holder stengt i helgen inkl. mandag. Vi oppfordrer alle andre serveringsteder til å gjøre det samme, så går vi sammen en bedre sommer i møte», skriver Café Ni Muser i en post på Facebook-siden fredag kveld.