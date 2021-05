Bekymret for sommeren etter at trøndere ikke møtte opp til vaksine på «inneklemt dag»

- For meg er det uforståelig at folk ikke møter opp. For øyeblikket vaksinerer vi folk mellom 60 og 70 år, og de med underliggende sykdom, så vi snakker om folk med stor risiko. Både med tanke på personlig helse og hvor viktig vaksinene er for at vi kan vende tilbake til samfunnet, så er det veldig rart at personer som har tilbud bare ikke møter opp uten si i fra. Personlig ville jeg reist temmelig langt for å få vaksinen min, sier Jan Vaage, fylkeslege i Trøndelag.