Da Nataniel og Ingrid fikk vite at lærerne streiket, ble de helt fortvilet

Da Nataniel Skjøndal-Bar våknet torsdag morgen og skjønte det var streik på skolen, lurte han på hva han kunne gjøre for å påvirke situasjonen. Derfor sendte han e-post til Adresseavisen. Der skriver han: «Jeg er avgangselev ved Blussuvoll ungdomskole, og er fotrvilet over at lærernes streik skal gå hardt ut over oss avgangselever. Tross hardt arbeid utover hele vårhalvåret, kan vi nå risikere å få karakterene fra januar, som standpunkt.»