La ned påstand om fengselsstraff i halliksaken

Etter tre dager i Trøndelag tingrett, var det tid for prosedyrer i halliksaken mot 55 år gamle Tom Ketil Krogstad. Aktor og politiinspektør Per Morten Brobakke startet med å si at det er to viktige prinsipper som retten må huske på: påtalemyndigheten har bevisbyrden og enhver rimelig og forstandig tvil skal komme tiltalte til gode. Krogstad har hele tiden nektet straffskyld.