Tiendeklassinger ved streikerammede skoler står i fare for at januarkarakteren kommer på vitnemålet. Hvis det skjer, vil hardt arbeid i vårhalvåret ikke ha noen betydning for disse. Og de vil ikke konkurrere likt med medelever ved andre skoler som får fullverdige vitnemål basert på kompetansen de har oppnådd til nå.