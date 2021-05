Like før klokka 10 mandag formiddag gikk mannen i 40-årene inn i rettssalen i Steinkjer tinghus. Han satte seg ned sammen med sin forsvarer Erlend Hjulstad Nilsen. Mannen erkjenner straffskyld for de fire forholdene han er siktet for (se faktaboks) og saken vil gå som tilståelsessak i Trøndelag tingrett.