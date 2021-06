- Det som gjør dette alvorlig for oss, er at streiken er sammenfallende med et alvorlig smitteutbrudd. Vi har personale som er i karantene, og pasienter og ansatte kan fort være blant de smittede. Hvis det skjer, kan mange ryke ut, sier helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche P. Dehli.