16 av 70 i karantene ved restaurant

Trondheim kommune skrev i en pressemelding onsdag morgen at de som har besøkt McDonald's Tiller den tredje, fjerde, syvende eller åttende juni, må teste seg for covid-19 så snart som mulig. Dette i tillegg til ny test på dag sju. Og dette gjelder både de som har vært inne på restauranten og de som har handlet via drive-through ved restauranten.