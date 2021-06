- Jeg ble veldig sint da jeg så meldingen fra Trondheim kommune

Torsdag anbefalte kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Lasse Arntsen, at foreldre holdes utenfor skole- og barnehageavslutninger, samt vitnemålsutdelinger: - Vi føler at alt vi har gjort blir spyttet på, sier mor Silje Fuglaas-Hahn.