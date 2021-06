Politiet tror de vil holde på til neste vår for å ta igjen dette etterslepet

– Det er snakk om 60 000 pass som skal fornyes i Trøndelag, og det vil vi måtte bruke hele året og sikkert neste vår på å ta igjen. Vi håper folk har forståelse for dette og er med å bidra ved å bestille pass gjennom hele året og ikke kun før sommermånedene, sier leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt Siw Hind i en pressemelding.