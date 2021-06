Ocean Space går i minus allerede før gravemaskinene rykker inn på Tyholt

Det er mindre sannsynlig enn det var for tre år siden at det planlagte havforskningsanlegget Ocean Space kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det går frem av en analyse som er gjennomført av to konsulentselskaper som er betalt av staten for å kvalitetssikre planleggingen av forskningsanlegget, som kan nærme seg en prislapp på ti milliarder kroner.